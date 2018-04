Belçika mətbuatında Mehriban Əliyevanın birinci vitse-prezident təyin edilməsi barədə xəbər dərc olunub

Bakı. 22 fevral. REPORT.AZ/ Cari ilin 22 fevral tarixində Avropa İttifaqının xarici siyasəti, beynəlxalq əlaqələr və diplomatiya məsələlərini işıqlandıran “Brussels Diplomatic” xəbər portalında Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Mehriban Əliyevanın Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti təyin edilməsi barədə “Aliyeva from First Lady to First vice-president of Azerbaijan” başlıqlı xəbər dərc olunub.

"Report" xəbər verir ki, yazıda Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva haqqında oxuculara qısa məlumat verilir, onun UNESCO-nun xoşməramlı səfiri olduğu da vurğulanır.

Eyni zamanda, qeyd olunur ki, Prezident İlham Əliyevin cari ilin 5-6 fevral tarixlərində Brüsselə səfərindən sonra Aİ ilə Azərbaycan arasında yeni tərəfdaşlıq sazişi üzrə ilkin danışıqlar başlayıb.