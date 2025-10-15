Belarus baş nazirinin müavini oktyabrın 28-də Azərbaycana gələcək - EKSKLÜZİV
Xarici siyasət
- 15 oktyabr, 2025
- 11:27
Belarusun baş nazirinin müavini Natalya Petkeviç oktyabrın 28-də Azərbaycana gələcək.
Bu barədə "Report"a Belarus Ticarət-Sənaye Palatasının Minsk bölməsinin xarici iqtisadi əlaqələr üzrə baş direktor müavini İrina İvanova məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, səfərin məqsədi Azərbaycan-Belarus Hökumətlərarası Komissiyasının növbəti iclasında iştirak etməkdir.
"İclasda yeni sənədlər imzalanacaq. Bu, ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafına əlavə təkan verəcək", - İvanova bildirib.
