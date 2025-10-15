İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Belarus baş nazirinin müavini oktyabrın 28-də Azərbaycana gələcək - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    • 15 oktyabr, 2025
    • 11:27
    Belarus baş nazirinin müavini oktyabrın 28-də Azərbaycana gələcək - EKSKLÜZİV
    Natalya Petkeviç

    Belarusun baş nazirinin müavini Natalya Petkeviç oktyabrın 28-də Azərbaycana gələcək.

    Bu barədə "Report"a Belarus Ticarət-Sənaye Palatasının Minsk bölməsinin xarici iqtisadi əlaqələr üzrə baş direktor müavini İrina İvanova məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, səfərin məqsədi Azərbaycan-Belarus Hökumətlərarası Komissiyasının növbəti iclasında iştirak etməkdir.

    "İclasda yeni sənədlər imzalanacaq. Bu, ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafına əlavə təkan verəcək", - İvanova bildirib.

    İrina İvanova

    Belarus Azərbaycan səfər
    Вице-премьер Беларуси прибудет в Азербайджан 28 октября - ЭКСКЛЮЗИВ
    Belarusian deputy PM to visit Azerbaijan - EXCLUSIVE

    Son xəbərlər

    12:40

    Yaxın 2 ildə Şuşada küçə və yol şəbəkəsi tamamilə yenidən qurulacaq

    İnfrastruktur
    12:37

    "Kəpəz" daha bir futbolçunun keçidini rəsmləşdirib

    Futbol
    12:37

    Murad Mirzəyev: TƏBİB tabeli xəstəxanalarda radioloji xidmətlərlə bağlı hədəfin 70 %-i yenilənib

    Sağlamlıq
    12:36

    "Azərişıq": Qarabağda bütün yaşayış evləri 100 % elektrik enerjisi ilə təmin edilib

    Energetika
    12:35

    Mahir Məmmədov: "Şəhriyar Məmmədyarov son partiyada bir dəqiqəlik konsentrasiyanı itirdi"

    Fərdi
    12:34

    AFFA Yüksək Qızlar Liqasında çıxış edən üç futbolçu cəzalanıb

    Futbol
    12:29

    "Xilasedici" heyətini rusiyalı voleybolçu ilə gücləndirib

    Komanda
    12:29

    Azad edilmiş ərazilərdə 19 yaşayış məntəqəsinə köçlə bağlı işlər aparılır

    Daxili siyasət
    12:25

    Azərbaycan klubunun futbolçusu və baş məşqçisi 4 oyunluq cəzalandırılıblar

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti