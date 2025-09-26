Bakıda Çex Respublikasının Dövlətçilik Günü münasibətilə rəsmi qəbul təşkil olunub
Xarici siyasət
- 26 sentyabr, 2025
- 19:10
Bakıda Çex Respublikasının Dövlətçilik Günü münasibətilə rəsmi qəbul təşkil olunub.
"Report" xəbər verir ki, Çexiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbir hər iki ölkənin dövlət himnlərinin səsləndirilməsi ilə başlayıb.
Tədbirdə fəxri qonaq qismində Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini Samir Şərifov iştirak edir. Ümumi qonaqlar arasında isə Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri, hərbi attaşelər, deputatlar, ictima-siyasi xadimlər yer alır.
Son xəbərlər
19:18
Azərbaycan Tacikistan ilə statistika sahəsində əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalayıbMaliyyə
19:18
Azərbaycanda III keçirilən MDB Oyunlarında təşkilatçılıq çox yaxşıdırFərdi
19:15
Foto
Azərbaycanla Tacikistan statistika sahəsində əməkdaşlıq edəcəkDaxili siyasət
19:13
Xaçmazda minik avtomobili çaya aşıb, xəsarət alanlar varHadisə
19:10
Bakıda Çex Respublikasının Dövlətçilik Günü münasibətilə rəsmi qəbul təşkil olunubXarici siyasət
19:07
İmişlidə toyda zəhərlənənlərin sayı artıb, vəziyyəti ağır olanlar KTM-ə təxliyə edilibHadisə
19:04
Foto
Azərbaycan və Keniya parlamentariləri əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə razılığa gəliblərDaxili siyasət
19:01
Foto
Vətən müharibəsində iştirak etmiş ANAMA əməkdaşları ilə görüş keçirilibDaxili siyasət
18:58