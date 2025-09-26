Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    • 26 сентября, 2025
    • 19:29
    В Баку организован прием по случаю Дня государственности Чехии

    В Баку организован официальный прием по случаю Дня государственности Чехии.

    Как сообщает Report, мероприятие организованно посольством Чехии в Азербайджане.

    В мероприятии принимают участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, военные атташе, депутаты, общественно-политические деятели.

    Bakıda Çex Respublikasının Dövlətçilik Günü münasibətilə rəsmi qəbul təşkil olunub
    Official reception held in Baku on occasion of Czech Republic's Statehood Day

