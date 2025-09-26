В Баку организован прием по случаю Дня государственности Чехии
Внешняя политика
- 26 сентября, 2025
- 19:29
В Баку организован официальный прием по случаю Дня государственности Чехии.
Как сообщает Report, мероприятие организованно посольством Чехии в Азербайджане.
В мероприятии принимают участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, военные атташе, депутаты, общественно-политические деятели.
