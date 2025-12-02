Bakıda BƏƏ-nin Müstəqillik Günü münasibətilə rəsmi qəbul keçirilir
Xarici siyasət
- 02 dekabr, 2025
- 19:22
Bakıda Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Müstəqillik Günü münasibətilə rəsmi qəbul keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, BƏƏ-nin Azərbaycandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbir hər iki ölkənin dövlət himnlərinin səsləndirilməsi ilə başlayıb.
Qəbulda fəxri qonaq qismində iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov iştirak edir.
Ümumi qonaqlar arasında isə Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri, hərbi attaşelər, Milli Məclisin üzvləri, ictimai-siyasi xadimlər yer alırlar.
Son xəbərlər
19:54
Azərbaycanda mobil cihazlarda "Android"in payı son beş ayda 11 %-dən çox azalıbİKT
19:54
"Neftçi" baş məşqçi postu üçün belaruslu mütəxəssisi nəzərdən keçirirFutbol
19:51
BƏƏ şirkətləri Azərbaycanda bərpa olunan enerji layihələrində aparıcı investor qismində çıxış edirlərXarici siyasət
19:43
Ötən il Azərbaycan və BƏƏ arasındakı ümumi ticarət həcmi 2 milyardı keçibXarici siyasət
19:39
Səfir: BƏƏ–Azərbaycan əlaqələri iki dost ölkə arasında möhkəm dostluğu əks etdirirXarici siyasət
19:31
Putin: Rusiya tankerlərə hücumlara cavab olaraq Ukrayna limanlarına zərbələri genişləndirəcəkRegion
19:29
Rusiya Prezidenti: Əgər Avropa müharibəyə başlasa, buna hazırıqRegion
19:22
Bakıda BƏƏ-nin Müstəqillik Günü münasibətilə rəsmi qəbul keçirilirXarici siyasət
19:19