İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Bakıda BƏƏ-nin Müstəqillik Günü münasibətilə rəsmi qəbul keçirilir

    Xarici siyasət
    • 02 dekabr, 2025
    • 19:22
    Bakıda BƏƏ-nin Müstəqillik Günü münasibətilə rəsmi qəbul keçirilir

    Bakıda Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Müstəqillik Günü münasibətilə rəsmi qəbul keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, BƏƏ-nin Azərbaycandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbir hər iki ölkənin dövlət himnlərinin səsləndirilməsi ilə başlayıb.

    Qəbulda fəxri qonaq qismində iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov iştirak edir.

    Ümumi qonaqlar arasında isə Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri, hərbi attaşelər, Milli Məclisin üzvləri, ictimai-siyasi xadimlər yer alırlar.

    BƏƏ rəsmi qəbul Mikayıl Cabbarov
    В Баку проходит официальный прием по случаю Дня независимости ОАЭ

    Son xəbərlər

    19:54

    Azərbaycanda mobil cihazlarda "Android"in payı son beş ayda 11 %-dən çox azalıb

    İKT
    19:54

    "Neftçi" baş məşqçi postu üçün belaruslu mütəxəssisi nəzərdən keçirir

    Futbol
    19:51

    BƏƏ şirkətləri Azərbaycanda bərpa olunan enerji layihələrində aparıcı investor qismində çıxış edirlər

    Xarici siyasət
    19:43

    Ötən il Azərbaycan və BƏƏ arasındakı ümumi ticarət həcmi 2 milyardı keçib

    Xarici siyasət
    19:39

    Səfir: BƏƏ–Azərbaycan əlaqələri iki dost ölkə arasında möhkəm dostluğu əks etdirir

    Xarici siyasət
    19:31

    Putin: Rusiya tankerlərə hücumlara cavab olaraq Ukrayna limanlarına zərbələri genişləndirəcək

    Region
    19:29

    Rusiya Prezidenti: Əgər Avropa müharibəyə başlasa, buna hazırıq

    Region
    19:22

    Bakıda BƏƏ-nin Müstəqillik Günü münasibətilə rəsmi qəbul keçirilir

    Xarici siyasət
    19:19

    "Fitch": Azərbaycan bankları 2026-cı ildə daha mülayim kreditləşmə artımına keçəcək

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti