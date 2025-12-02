В Баку проходит официальный прием по случаю Дня независимости ОАЭ
Внешняя политика
- 02 декабря, 2025
- 19:33
В Баку проходит официальный прием по случаю Дня независимости Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Как сообщает Report, организованное посольством ОАЭ в Азербайджане мероприятие началось с исполнения государственных гимнов обеих стран.
Министр экономики Микаил Джаббаров присутствует на приеме в качестве почетного гостя.
В мероприятии принимают участие представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, военные атташе, депутаты Милли Меджлиса, общественно-политические деятели.
Последние новости
19:52
Посол: Отношения ОАЭ и Азербайджана отражают крепкую дружбу двух дружественных странВнешняя политика
19:46
Фото
Зеленский обсудил с Ирландией использование замороженных активов РФДругие страны
19:33
В Баку проходит официальный прием по случаю Дня независимости ОАЭВнешняя политика
19:26
Путин: Россия в ответ на атаки на танкеры расширит удары по украинским портамВ регионе
19:23
Путин: Если Европа начнет войну - Россия готова прямо сейчасВ регионе
19:12
Сборная Азербайджана стала победителем турнира в ДаккеФутбол
19:09
Рютте: Единогласие в НАТО по членству Украины пока не достигнутоДругие страны
18:56
Фото
Азербайджан и ЕС обсудили строительство "Зеленого энергетического коридора"Энергетика
18:46