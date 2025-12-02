Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Баку проходит официальный прием по случаю Дня независимости ОАЭ

    Внешняя политика
    • 02 декабря, 2025
    • 19:33
    В Баку проходит официальный прием по случаю Дня независимости Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

    Как сообщает Report, организованное посольством ОАЭ в Азербайджане мероприятие началось с исполнения государственных гимнов обеих стран.

    Министр экономики Микаил Джаббаров присутствует на приеме в качестве почетного гостя.

    В мероприятии принимают участие представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, военные атташе, депутаты Милли Меджлиса, общественно-политические деятели.

    Bakıda BƏƏ-nin Müstəqillik Günü münasibətilə rəsmi qəbul keçirilir
    Elvis

    Лента новостей