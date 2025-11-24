Bakıda "Azərbaycan-Qazaxıstan QHT-lərinin əmakdaşlıq Forumu" adlı panel baş tutub
- 24 noyabr, 2025
- 14:16
Bakıda təşkil olunan Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv ölkələrin QHT-lərinin Həmrəylik Forumunda "Azərbaycan-Qazaxıstan QHT-lərinin əmakdaşlıq Forumu" adlı panel baş tutub.
"Report"un məlumatına görə, paneldə çıxış edən Qazaxıstanın "Səninlə Gələcək" Respubilka İctimai Birliyinin sədri Jansayo İsmaqulova deyib ki, TDT ölkələrinin ilk Əməkdaşlıq və Həmrəylik Forumu koordinasiya səviyyəsinin keyfiyyətini artırmaq üçün yeni imkanlar açır:
"Bu platforma bizə ictimai təşəbbüslərə dair yanaşmalarımızı uzlaşdırmağa, kommunikasiya mexanizmlərini gücləndirməyə, analitik və metodoloji təcrübə mübadiləsi aparmağa, insan kapitalının və regionların sosial dayanıqlığının möhkəmlənməsinə xidmət edəcək birgə proqramlar formalaşdırmağa imkan verəcək".
Qazaxıstanın "Community Hub" İctimai Fondunun direktoru Assiya Tikeyeva də çıxışında türk ölkələrinin qeyri-hökumət təşkilatları arasında əməkdaşlığın genişlənməsindən bəhs edib:
"Bu sahədə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi xüsusilə vacibdir, çünki onları ortaq dəyərlər, köklər və dillər birləşdirir. Türk dünyasının qeyri-hökumət təşkilatları arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq təcrübə mübadiləsinə və daha əhəmiyyətli nəticələrin əldə edilməsinə imkan verəcək".
Qazaxıstanın "İkinci Respublika" ictimai fondunun rəhbəri Ayan Turekulov vətəndaş cəmiyyətində mədəni irsin qorunması üzrə təcrübə mübadiləsinə dair açıq akademiyanın yaradılmasının vacib olduğunu vurğulayıb:
"Qazaxıstan və Azərbaycan inkişaf etməkdə olan ortaq güclər kimi dünya siyasətində iştiraklarını genişləndirir və beynəlxalq əməkdaşlıqda mühüm rol oynayır. Biz multilateralizmi, çoxtərəfli əməkdaşlığı, əməkdaşlıq mədəniyyətini və qlobal münaqişələrin dinc yolla həllini dəstəkləyirik. Bu gün fəal qarşılıqlı əlaqə sayəsində Mərkəzi Asiya və Azərbaycan artıq vahid geosiyasi və strateji məkan kimi çıxış edir".
"Ortaq Dəyərlər" İctimai Birliyinin sədri Aqil Camal Azərbaycan və Qazaxıstan arasında əməkdaşlığa diqqət çəkərək iki ölkənin Xəzər dənizinin dayazlaşması probleminə qarşı birgə fəaliyyət göstərə biləcəyini deyib:
"Bu gün müxtəlif ixtisaslı sahələr üzrə ölkələrimiz mühüm işlər görə bilər. Hazırda Xəzər dənizi ilə bağlı problemlər var. Düşünürəm ki, hər iki ölkənin QHT-lərinin Xəzərin dayazlaşması probleminə qarşı birgə fəaliyyət göstərməsi mümkündür".
"İctimaiyyatlə Əlaqələrin İnkişafına Kömək" İctimai Birliyinin sədri Şəlalə Həsənova türk dünyasının birlikdə yeni layihələrə imza atmalarının önəmli olduğunu qeyd edib:
"Dünyada 300 milyondan artıq türk yaşayır. Bu is o deməkdir ki, biz bir-birimizlə sıx bağlıyıq. Tarix bizi birləşdirir, zaman və məkan isə ortaq dəyərlərimizi gücləndirir. Sevinclərimiz də, kədərimiz də ortaqdır. Türk sivilizasiyasının kökləri bizi birləşdirir və yeni layihələr milli maraqlara uyğun şəkildə türk dünyasının inteqrasiyasında mühüm rol oynayır".
Gəncliyin Sosial-İqtisadi İnkişafına Yardım İctimai Birliyinin üzvü Hacıbəy Heydərli bildirib ki, bu forumda müzakirə edilən məsələlər TDT ölkələrinə üzv ölkələrin QHT-ləri üçün vacib "yol xəritəsi" olacaq.
Gülər Seymurqızı
Sevil Seymur