    В Баку прошла панельная дискуссия "Форум сотрудничества НПО Азербайджана и Казахстана"

    Внешняя политика
    • 24 ноября, 2025
    • 15:12
    В Баку прошла панельная дискуссия Форум сотрудничества НПО Азербайджана и Казахстана

    В Баку в рамках Форума солидарности НПО стран Организации тюркских государств (ОТГ) прошла панельная дискуссия на тему "Форум сотрудничества НПО Азербайджана и Казахстана".

    Как сообщает Report, на мероприятии выступили председатель Республиканского общественного объединения (ОО) Казахстана "С тобой в будущее" Жансая Исмагулова, директор казахстанского Общественного фонда (ОФ) Community Hub Асия Тикеева, директор казахстанского ОФ "Вторая республика" Аян Турекулов, председатель азербайджанского ОО "Общие ценности" Агиль Джамал, председатель азербайджанского ОО "Содействие развитию связей с общественностью" Шалала Гасанова, член азербайджанского ОО "Содействие социально-экономическому развитию молодежи" Гаджибей Гейдарли.

    Выступившие отметили значение первого Форума солидарности НПО стран ОТГ для качественного повышения уровня координации и обмена опытом в различных сферах. Участники обсудили расширение взаимодействия между общественными организациями двух стран и всего тюркского мира, акцентировав внимание на обмене опытом, совместных инициативах и укреплении гуманитарного сотрудничества.

    Турекулов подчеркнул важность создания открытой академии для обмена опытом в области охраны культурного наследия в гражданском обществе:

    "Казахстан и Азербайджан, как развивающиеся общие державы, расширяют свое участие в мировой политике и играют важную роль в международном сотрудничестве. Мы поддерживаем мультилатерализм, многостороннее сотрудничество, культуру сотрудничества и мирное разрешение глобальных конфликтов. Сегодня, благодаря активному взаимодействию, Центральная Азия и Азербайджан уже выступают как единое геополитическое и стратегическое пространство".

    Гейдарли отметил, что вопросы, обсуждаемые на данном форуме, станут важной "дорожной картой" для НПО стран ОТГ.

    Гюляр Сеймургызы

    Севиль Сеймур

    Форум солидарности НПО ОТГ Казахстан Центральная Азия НПО
    Лента новостей