İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Azərbaycanla beynəlxalq tərəfdaşların hüquq sahəsində əməkdaşlığı müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 24 oktyabr, 2025
    • 11:11
    Azərbaycanla beynəlxalq tərəfdaşların hüquq sahəsində əməkdaşlığı müzakirə olunub

    Azərbaycanın Baş prokuroru Kamran Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Braziliyaya rəsmi səfəri çərçivəsində beynəlxalq tərəfdaşlarla hüquq sahəsində əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib.

    Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, səfər çərçivəsində, həmçinin Baş prokuror Braziliya, İspaniya və Portuqaliya Baş prokurorları ilə ikitərəfli görüşlər keçirib.

    Braziliyanın Baş prokuroru Paulo Qonet ilə keçirilmiş görüşdə iki ölkə arasında yüksək səviyyəli münasibətlər, hüquq-mühafizə orqanları arasında əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi, cinayətkarlıqla mübarizə, ətraf mühitin mühafizəsi, iqlim cinayətlərinə qarşı birgə fəaliyyətin gücləndirilməsi, eləcə də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı dəstəyin davam etdirilməsi və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və ekstradisiya sorğularının icra vəziyyəti müzakirə olunub.

    Portuqaliyanın Baş prokuroru Amadeu Quera ilə keçirilmiş görüşdə Baş prokuror Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən genişmiqyaslı islahatlar nəticəsində ölkədə korrupsiyaya qarşı sistemli mübarizənin aparıldığını qeyd edib və bu sahədə Portuqaliyanın müsbət təcrübəsinin öyrənilməsi və tətbiqinə maraqlı olduqlarını bildirib.

    Daha sonra Baş prokuror Amadeu Quera Ministério Público (İctimai Prokurorluq) və MENAC (Korrupsiyaya Qarşı Milli Mexanizm) barədə məlumat verərək, ikitərəfli əlaqələrin inkişaf etdirilməsinin və cinayətlərin bütün təzahürlərinə qarşı birgə səylərin artırılmasının vacibliyini vurğulayaraq, qeyd olunan sahələr üzrə Azərbaycanın müsbət təcrübəsinin öyrənilməsinə maraq göstərib.

    İspaniyanın Baş prokuroru Alvaro Qarsia Ortiz ilə keçirilmiş görüşdə cinayətkarlıqla mübarizə, ətraf mühitin mühafizəsi, iqlim cinayətlərinə qarşı birgə fəaliyyətin gücləndirilməsi, eləcə də konkret cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və ekstradisiya sorğularının icra vəziyyəti müzakirə edilib.

    Səfər çərçivəsində Çin, Rusiya, Paraqvay və digər ölkələrin nümayəndə heyətləri ilə də görüşlər keçirilib.

    Qarşılıqlı anlayış və etimad əsasında keçirilən görüşlər zamanı tərəflər qurumlararası əməkdaşlığın gələcək inkişafı və genişləndirilməsini müzakirə ediblər.

    Görüşlərdə Azərbaycanın Braziliyadakı səfirinin müşaviri Rafiq Rüstəmov da iştirak edib.

    Nümayəndə heyətinin Braziliyaya səfəri başa çatıb.

    Baş Prokurorluq Baş prokuror Kamran Əliyev əməkdaşlıq Braziliya

    Son xəbərlər

    12:08

    TDT Ümümtürk Patent Təşkilatının yaradılmasını təklif edib

    İnfrastruktur
    12:07

    Azərbaycan Sent Lusiyada təhsilin müasirləşdirilməsi təşəbbüsünə dəstək göstərib

    Xarici siyasət
    12:06

    Yayda 500 mindən çox turist azad olunmuş ərazilərə səfər edib

    Digər
    12:05

    Sahil Babayev: "Azərbaycan və Serbiya 13 sənəd imzalamağa hazırlaşır"

    Biznes
    12:04

    Şarl Mişel: Azərbaycan və Ermənistan liderlərində sülh həmişə daha düzgün yanaşmadır fikrinin formalaşdığını hiss edirdim - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    12:02
    Foto

    AQTA sanitar-gigiyenik normalara uyğun olmayan heyvan kəsimi və ət satışı məntəqələrinə xəbərdarlıq edib

    Sağlamlıq
    12:01

    KİV: Avropa İttifaqı "Lukoil" ilə əməliyyatlara qadağa qoya bilər

    Digər ölkələr
    11:59

    Türkiyədə qanunsuz miqrantları daşıyan rezin qayıq batıb, yeddi nəfər ölüb

    Region
    11:58

    Türkiyəli nazir müavini: Süni intellektdən doğru istifadə edilsə insanlar üçün təhlükə olmayacaq

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti