    Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatlar Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

    Xarici siyasət
    • 19 yanvar, 2026
    • 11:51
    Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatlar Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

    Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpus nümayəndələri yanvarın 19-da Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.

    "Report" xəbər verir ki, onlar Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş şəhidlərin xatirəsini dərin ehtiramla yad edib, məzarları üzərinə tər güllər düzüblər.

    Foto
    Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане, посетили Аллею шехидов
    Foto
    Representatives of diplomatic corps accredited in Azerbaijan visit Alley of Martyrs

