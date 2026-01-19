Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией 20 Января - День всенародной скорби
    20 Января - День всенародной скорби

    Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане, посетили Аллею шехидов

    Внешняя политика
    • 19 января, 2026
    • 11:57
    Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане, посетили Аллею шехидов

    Представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, 19 января посетили Аллею шехидов.

    Как сообщает Report, они с глубоким уважением почтили память шехидов, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы на их могилы.

    Аллея шехидов Россия дипкорпусы
    Фото
    Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatlar Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib
    Фото
    Representatives of diplomatic corps accredited in Azerbaijan visit Alley of Martyrs

    Лента новостей