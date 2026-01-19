Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане, посетили Аллею шехидов

Представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, 19 января посетили Аллею шехидов.

Как сообщает Report, они с глубоким уважением почтили память шехидов, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы на их могилы.