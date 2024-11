Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Omanı və Latviyanı milli günləri münasibətilə təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN-in sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.

XİN hər iki ölkənin xalqına ən xoş arzuları çatdırıb.