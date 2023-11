Azərbaycan XİN Əlcəzairi təbrik edib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Əlcəzairi Milli Günü münasibəti ilə təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.

"Dost Əlcəzair hökumətini və xalqını Milli Günü münasibəti ilə təbrik edirik. Biz Azərbaycan və Əlcəzair arasında əlaqələrin genişləndirilməsini səbirsizliklə gözləyirik. Milli bayramınız mübarək!"