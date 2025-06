Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Danimarkanı Konstitusiya günü münasibətilə təbrik edib.

“Report”un xəbərinə görə, təbrik mətni XİN-in rəsmi "X" səhifəsində yayılıb.

"Danimarka Krallığını və xalqını Konstitusiya Günü münasibətilə təbrik edirik!", - deyə paylaşımda qeyd edilib.