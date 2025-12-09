İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Nazir müavini Doha Forumunda Azərbaycanın yaşıl enerjiyə keçid siyasətindən danışıb

    Xarici siyasət
    • 09 dekabr, 2025
    • 09:48
    Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Fariz Rzayev Qətərdə səfərdə olub.

    Bu barədə "Report" Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, nazir müavini Qətər dövlətinin dəstəyi ilə keçirilən 23-cü Beynəlxalq Doha Forumunda iştirak edib və iqlim diplomatiyasına həsr olunmuş panel sessiyada çıxış edib.

    F.Rzayev Azərbaycanın yaşıl enerjiyə keçid və alternativ enerji mənbələrindən istifadə sahəsindəki siyasəti, habelə COP29-da sədrliyi zamanı gördüyü işlər və nailiyyətlərdən bəhs edib.

    O, eyni zamanda, cari ilin noyabr ayında Braziliyada keçirilmiş COP30 tədbirinə Azərbaycanın verdiyi töhfələr və COP "troyka" beynəlxalq iqlim diplomatiyası çərçivəsində davam edən fəaliyyəti barədə danışıb.

    F.Rzayev həmçinin səfər çərçivəsində Qətərin Lusail universitetinin rəhbərliyi və professor-müəllim heyəti, eyni zamanda Beynəlxalq siyasi araşdırmalar mərkəzinin rəhbərliyi ilə görüşlər keçirib.

    Görüşlər zamanı nazir müavini Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra yürütdüyü fəal xarici siyasət kursu, ikitərəfli əlaqələri və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsindəki təşəbbüslərinə, eyni zamanda, ölkənin suverenliyi və ərazi bütövlüyünün bərpası, Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması istiqamətində həyata keçirilən fəaliyyət, eləcə də Azərbaycan və Qətər arasında həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli müstəvidə əməkdaşlıq barədə danışıb.

