Azərbaycan və Ukrayna arasında 6 sənəd imzalanıb
Xarici siyasət
- 25 aprel, 2026
- 15:47
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski səfər çərçivəsində Azərbaycanla 6 sənəd imzalandığını deyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Volodimir Zelenski Azərbaycan və Ukrayna prezidentlərinin mətbuata bəyanatı zamanı deyib.
O bildirib ki, heyətləri bu sənədlərlə bağlı birmənalı olaraq fikir mübadiləsi aparacaq:
"Bu gün sahələrə gəldikdə, bir nömrəli sahə təhlükəsizlikdir. Müdafiə sənayesi sahəsində artıma gəldikdə, Ukrayna müharibə şəraitindən irəli gələrək öz müqavimət gücünü göstərdi və biz ekspert biliklərimizi bölüşmək istərdik. Bu gün ekspertlərimiz Azərbaycandadır, onlar azərbaycanlı həmkarlarına dəstək verir. Biz bu tərəfdaşlığı bundan sonra da davam etdirərək birgə istehsala başlayacağıq".
21:10
Pezeşkian 30 milyon könüllüdən kömək istəyibRegion
20:59
"Qəbələ"nin baş məşqçisi: Kaxaber Sxadadze: "Hər oyun bizim üçün finala bərabər olacaq"Futbol
20:53
"Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Böyük futbol xırda detallardan ibarətdir"Futbol
20:52
Meksika XİN Çiuaua ştatındakı insidenti şərh edibDigər ölkələr
20:43
Afrika İttifaqı yaraqlıların Malinin paytaxtına və bölgələrinə hücumlarını pisləyibDigər ölkələr
20:38
Ceyhun Bayramov: Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin bütün spektri üzrə məzmunlu müzakirələr apardıqXarici siyasət
20:35
İslam Bazarqanov Albaniyada Avropa çempionu olubFərdi
20:32
Foto
Azərbaycanın dağ xizəkçisi Şanel Akselsson Norveçdəki beynəlxalq yarışda 4-cü olubFərdi
20:26