İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    Azərbaycan və Ukrayna arasında 6 sənəd imzalanıb

    Xarici siyasət
    • 25 aprel, 2026
    • 15:47
    Azərbaycan və Ukrayna arasında 6 sənəd imzalanıb

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski səfər çərçivəsində Azərbaycanla 6 sənəd imzalandığını deyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Volodimir Zelenski Azərbaycan və Ukrayna prezidentlərinin mətbuata bəyanatı zamanı deyib.

    O bildirib ki, heyətləri bu sənədlərlə bağlı birmənalı olaraq fikir mübadiləsi aparacaq:

    "Bu gün sahələrə gəldikdə, bir nömrəli sahə təhlükəsizlikdir. Müdafiə sənayesi sahəsində artıma gəldikdə, Ukrayna müharibə şəraitindən irəli gələrək öz müqavimət gücünü göstərdi və biz ekspert biliklərimizi bölüşmək istərdik. Bu gün ekspertlərimiz Azərbaycandadır, onlar azərbaycanlı həmkarlarına dəstək verir. Biz bu tərəfdaşlığı bundan sonra da davam etdirərək birgə istehsala başlayacağıq".

    İlham Əliyev Volodimir Zelenski Azərbaycan Ukrayna Münasibətləri
    Зеленский: Азербайджан и Украина подписали 6 документов

