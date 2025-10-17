Azərbaycan və Türkiyə arasında TDT daxilində əməkdaşlıq müzakirə edilib
Xarici siyasət
- 17 oktyabr, 2025
- 19:46
Azərbaycan və Türkiyə arasında Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) daxilində əməkdaşlıq müzakirə olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov "X"də yazıb.
Səfir Türkiyənin TDT-dəki daimi nümayəndəsi Ufuk Ekici ilə görüşdə sözügedən qurumun daxilində iki ölkə arasında münasibətlərin daha da gücləndirilməsi və ümumi məqsədlər naminə həmrəyliyin artırılmasının zəruriliyi barədə fikir mübadiləsi aparıldığını qeyd edib.
