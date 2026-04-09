    • 09 aprel, 2026
    • 17:12
    Azərbaycan və Pakistan XİN başçıları İslamabad danışıqlarının müsbət nəticələnəcəyinə ümid edirlər

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla Pakistanın baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Dar arasında telefon danışığı olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, telefon danışığı zamanı tərəflər regionda mövcud təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə ediblər.

    Ceyhun Bayramov ABŞ ilə İran arasında əldə olunmuş atəşkəsi alqışlayaraq, bunun gərginliyin azaldılması, sabitliyin möhkəmləndirilməsi və humanitar vəziyyətin yaxşılaşdırılması baxımından mühüm addım olduğunu vurğulayıb.

    Dost və qardaş Pakistan tərəfinin atəşkəsin əldə olunması istiqamətində oynadığı mühüm rol xüsusilə təqdir olunub. Pakistana bölgədə sülh və sabitliyin təşviqi, tərəflər arasında dialoqun qurulması və etimadın möhkəmləndirilməsi istiqamətində göstərdiyi səylərdə, habelə qarşıdan gələn İslamabad danışıqlarında uğurlar arzulanıb. İslamabad danışıqlarının müsbət nəticələnəcəyinə ümid ifadə olunub.

    Ceyhun Bayramov Pakistanın ardıcıl və prinsipial mövqeyini, habelə konstruktiv təşəbbüslərini yüksək qiymətləndirib.

    Nazirlər, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıb və Azərbaycan-Pakistan tərəfdaşlığının inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər.

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Pakistan
    Главы МИД Азербайджана и Пакистана выразили надежду на успех переговоров в Исламабаде
    Azerbaijani, Pakistani FMs hope Islamabad talks will yield positive results

    18:05

    Araşdırma: Fransada əhalinin təxminən yarısı irqçilik halları ilə üzləşib

    Digər ölkələr
    18:03

    Elnur Çodarov Norveçin "Valerenqa" klubunda təcrübə proqramında iştirak edir

    Digər
    17:55
    Foto

    Qazaxıstanın mədəniyyət və informasiya nazirinin müavini "Report"un fəaliyyəti ilə tanış olub

    Media
    17:53

    Media: İran və ABŞ arasında danışıqlar aprelin 11-də keçirilə bilər

    Digər ölkələr
    17:52

    Nəvaf Salam: Livan İsrailin hücumuna görə BMT TŞ-yə şikayət edəcək

    Digər ölkələr
    17:39

    "Atəşgah Həyat Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    17:39

    WUF13-ə hazırlıq çərçivəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti monitorinq ediləcək

    İnfrastruktur
    17:36

    Cəlal Qasımov: "Kapital bazarı məhduddur və özəl emitentlərin sayı azdır"

    Biznes
    17:28

    Amina Abdellatif: "Avropa çempionatında qadın cüdoçulardan gözləntilər böyükdür"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti