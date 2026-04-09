Главы МИД Азербайджана и Пакистана выразили надежду на успех переговоров в Исламабаде

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар обсудили текущую ситуацию в сфере региональной безопасности.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, Джейхун Байрамов приветствовал достигнутое между США и Ираном прекращение огня, подчеркнув его важность для снижения напряженности, укрепления стабильности и улучшения гуманитарной ситуации.

Особо была отмечена роль Пакистана в достижении договоренностей о прекращении огня. Азербайджанская сторона высоко оценила усилия Исламабада по продвижению мира и диалога в регионе, а также выразила надежду на успешные результаты предстоящих переговоров в Исламабаде. Джейхун Байрамов высоко оценил последовательную и принципиальную позицию Пакистана, а также его конструктивные инициативы.

Главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, и обсудили перспективы развития азербайджано-пакистанского партнерства.