    Главы МИД Азербайджана и Пакистана выразили надежду на успех переговоров в Исламабаде

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар обсудили текущую ситуацию в сфере региональной безопасности.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД, Джейхун Байрамов приветствовал достигнутое между США и Ираном прекращение огня, подчеркнув его важность для снижения напряженности, укрепления стабильности и улучшения гуманитарной ситуации.

    Особо была отмечена роль Пакистана в достижении договоренностей о прекращении огня. Азербайджанская сторона высоко оценила усилия Исламабада по продвижению мира и диалога в регионе, а также выразила надежду на успешные результаты предстоящих переговоров в Исламабаде. Джейхун Байрамов высоко оценил последовательную и принципиальную позицию Пакистана, а также его конструктивные инициативы.

    Главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, и обсудили перспективы развития азербайджано-пакистанского партнерства.

    Джейхун Байрамов Мухаммад Исхак Дар Эскалация на Ближнем Востоке Переговоры между США и Ираном Пакистан Азербайджано-пакистанские отношения
    Azərbaycan və Pakistan XİN başçıları İslamabad danışıqlarının müsbət nəticələnəcəyinə ümid edirlər
    Azerbaijani, Pakistani FMs hope Islamabad talks will yield positive results

