Azərbaycan və İran XİN başçıları regional məsələləri müzakirə ediblər

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və iranlı həmkarı Hüseyn Əmir Abdullahiyan regional məsələləri müzakirə ediblər.

“Report” xəbər verir ki, bunu C.Bayramov tviterdə yazıb.

Onun sözlərinə görə, İranın XİN başçısı ilə görüşüb.

Nazirlər regional məsələlərlə yanaşı, ikitərəfli əlaqələr barədə də fikir mübadiləsi aparıblar.

C.Bayramov İranın xarici işlər nazirini Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddə törətdiyi son təxribatlar barədə məlumatlandırıb.