Azərbaycan və Ermənistan liderləri təmasları davam etdirmək barədə razılığa gəliblər
Xarici siyasət
- 01 sentyabr, 2025
- 12:49
Azərbaycan və Ermənistan liderləri təmasları davam etdirmək barədə razılığa gəliblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının (ŞƏT) Sammiti çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan ilə görüşündə bəhs olunub.
Hər iki lider sülhün və normallaşma prosesinin irəlilədilməsinə dair beynəlxalq dəstəyi bir daha təsdiqləyən son Vaşinqton Sammiti zamanı əldə edilən müsbət dinamikanı qeyd ediblər.
