    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    Azərbaycan və Ermənistan liderləri təmasları davam etdirmək barədə razılığa gəliblər

    Xarici siyasət
    • 01 sentyabr, 2025
    • 12:49
    Azərbaycan və Ermənistan liderləri təmasları davam etdirmək barədə razılığa gəliblər

    Azərbaycan və Ermənistan liderləri təmasları davam etdirmək barədə razılığa gəliblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının (ŞƏT) Sammiti çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan ilə görüşündə bəhs olunub.

    Hər iki lider sülhün və normallaşma prosesinin irəlilədilməsinə dair beynəlxalq dəstəyi bir daha təsdiqləyən son Vaşinqton Sammiti zamanı əldə edilən müsbət dinamikanı qeyd ediblər.

    İlham Əliyev   Nikol Paşinyan   Ermənistan   Azərbaycan  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Лидеры Азербайджана и Армении договорились продолжить контакты

    Son xəbərlər

    13:12

    Ərdoğan İstanbul danışıqları haqqında: Bu, Rusiya və Ukrayna arasındakı münaqişənin həllinə töhfədir

    Digər ölkələr
    13:12

    Lənkəranda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb edilib

    Hadisə
    13:09

    Ermənistan ADB-dən 45,3 milyon avro kredit cəlb edəcək

    Region
    13:03

    Azərbaycanda sənaye zonalarında məhsul istehsalı son 10 ildə 63 dəfədən çox artıb

    Sənaye
    12:59

    Rusiya və Türkiyə "Akkuyu" AES-lə bağlı mühüm uğur əldə edib

    Digər ölkələr
    12:56

    Ərdoğan: Qafqazda sabitlik Türkiyə və Rusiyanın maraqlarına cavab verir

    Xarici siyasət
    12:53

    "Bakı Kart" nizamnamə kapitalını bir qədər də azaldır

    Maliyyə
    12:50

    Rusiya Baş nazirinin müavini: Azərbaycanla münasibətlərin yaxşılaşdırılması üçün işləyirik

    Region
    12:50

    TAP-ın kommersiya istismarı dövründə İtaliyaya 42 milyard kubmetrə yaxın qaz tədarük edib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti