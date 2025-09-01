Лидеры Азербайджана и Армении договорились продолжить контакты

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились продолжить контакты.

Как сообщает Report, об этом шла речь на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Оба лидера отметили позитивную динамику, достигнутую в ходе недавнего Вашингтонского саммита, который подтвердил международную поддержку продвижению мира и процесса нормализации отношений.