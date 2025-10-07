Azərbaycan TDT Katibliyinin hesabına əlavə 2 milyon dollar köçürüb

İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2025
    • 12:01
    Azərbaycan tərəfindən Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Katibliyinin hesabına 2 milyon ABŞ dolları məbləğində əlavə vəsait köçürülüb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov oktyabrın 7-də Qəbələdə Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısında deyib.

    O qeyd edib ki, Azərbaycan TDT-nin beynəlxalq nüfuzunun daha da artırılması məqsədilə Təşkilatın Katibliyinin funksionallığının gücləndirilməsi, onun kadr potensialının artırılmasına tərəfdardır və bu çərçivədə konkret təkliflərlə çıxış edib:

    "Təşkilatımızın işinə töhfə vermək və eləcə də Katibliyin büdcəsinin artırılması məsələsində əlavə stimul yaratmaq məqsədilə Azərbaycan tərəfindən TDT Katibliyinin hesabına 2 milyon ABŞ dolları məbləğində əlavə vəsait köçürülüb".

