Azərbaycan səfiri türkiyəli nazirlə mədəniyyət və turizm sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib
Xarici siyasət
- 23 aprel, 2026
- 11:39
Azərbaycanın Ankaradakı səfiri Rəşad Məmmədov Türkiyənin mədəniyyət və turizm naziri Mehmet Nuri Ersoy ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirlik məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, görüş zamanı iki ölkə arasında mədəniyyət və turizm sahəsində əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub.
22:19
Əraqçinin Omandan yenidən Pakistana qayıtmasının səbəbi açıqlanıbRegion
21:59
Kolumbiyada törədilən terror aktı nəticəsində ölənlərin sayı 20-yə çatıbDigər ölkələr
21:34
Xəzər dənizində 4,2 maqnitudalı zəlzələ baş veribHadisə
21:32
Azərbaycan güləşçiləri Avropa çempionatını 13 medalla başa vurublarFərdi
21:26
Goranboyda yeniyetməni elektrik cərəyanı vuraraq öldürübHadisə
21:03
Tramp İranla danışıqların təfərrüatlarını açıqlayıbDigər ölkələr
20:52
Premyer Liqa: "Qarabağ" "Neftçi"ni məğlub edibFutbol
20:48
Azərbaycan hərbçiləri "EFES-2026" təlimində iştirak üçün Türkiyəyə yola düşüblərHərbi
20:46