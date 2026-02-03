İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Azərbaycan Prezidentinin BƏƏ-yə səfəri münasibətlərin strateji müttəfiqliyə yüksəlməsinin göstəricisidir - RƏY

    Xarici siyasət
    • 03 fevral, 2026
    • 17:37
    Azərbaycan Prezidentinin BƏƏ-yə səfəri münasibətlərin strateji müttəfiqliyə yüksəlməsinin göstəricisidir - RƏY

    Prezident İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə (BƏƏ) səfəri iki ölkə arasında münasibətlərin yalnız diplomatik səviyyədə deyil, eyni zamanda, strateji müttəfiqliyə yüksəlməsinin göstəricisidir.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin sədri, deputat Arzu Nağıyev deyib.

    Onun sözlərinə görə, BƏƏ Yaxın Şərqdə maliyyə, texnoloji və siyasi baxımdan ən nüfuzlu dövlətlərdən biridir:

    "BƏƏ-Azərbaycan münasibətlərinin indiki səviyyəyə çatması İlham Əliyevin apardığı xarici siyasətin və ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun göstəricisidir. Eyni zamanda, Azərbaycanın da müsəlman dünyasında etibarlı və təhlükəsiz dövlət kimi qəbul olunduğunu təsdiqləyir".

    Deputat bildirib ki, iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlıq da yeni mərhələyə qədəm qoyub:

    Arzu Nağıyev

    "Hazırda diqqət təcrübə mübadiləsi, birgə təlimlər, müasir döyüş konsepsiyasının bir-biri ilə təmasda öyrənilməsinə yönəlib. BƏƏ regional təhlükəsizlik baxımından böyük təcrübəyə malikdir. Azərbaycan da 44 günlük müharibədən sonra bir daha sübut etdi ki, müharibə modelində formalaşmış ölkədir və bu təcrübəni bölüşmək istiqamətində addımlar atır. "Sülh qalxanı-2026" təliminə gəldikdə isə bunun əsas məqsədi iştirakçı dövlətlərin hərbi kontingentlərinin antiterror əməliyyatları üzrə peşə bacarığının təkmilləşdirilməsidir".

    A.Nağıyev həmçinin Azərbaycan-BƏƏ birgə hərbi təlimlərinin əhəmiyyətli olduğunu da söyləyib:

    "Təlimlərdə hər iki dövlətin hərbi qulluqçuları yaşayış məntəqələrində, dağlıq şəraitdə, dəniz mühitində terrorçu ünsürlərin zərərsizləşdirilməsi və müxtəlif tapşırıqları yerinə yetirirlər. Bu təlimlər real döyüş ssenarisi üzrə uyğunlaşdırılır, hibrid təhdidlər, terrorla mübarizə, kritik infrastrukturların qorunması kimi müasir təhlükəsizlik çağırışlarını göstərir və buna fokuslanır. Eyni zamanda, həm dosta, həm də düşmənə mesajdır. Beynəlxalq ictimaiyyətə ötürülən mesaj isə Azərbaycanın təhlükəsizlik sahəsində tək istehlakçı deyil, təhlükəsizliyi istehsal edən dövlət olduğudur. BƏƏ ilə hərbi əməkdaşlıq Cənubi Qafqazla Yaxın Şərq və Körfəz regionu arasında təhlükəsizlik körpüsünün qurulduğunu göstərir".

    Milli Məclisin üzvü vurğulayıb ki, Azərbaycanın balanslı xarici siyasəti Qərb, ərəb dünyası, Şərq və İslam dünyası üçün effektiv hərbi siyasi əlaqələri formalaşdırır:

    "Prezidentin BƏƏ-yə səfəri və "Sülh qalxanı-2026"da iştirakı Azərbaycanın beynəlxalq təhlükəsizlik arxitekturasında rolunun artdığını göstərir".

    İlham Əliyev BƏƏ

    Son xəbərlər

    17:59
    Foto

    Naxçıvan Dövlət Universitetində Xalq artisti, dirijor Ağaverdi Paşayevin 75 illik yubileyi qeyd olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    17:56

    Sumqayıtda cüdo üzrə "İstedadların seçimi" turnirinin I turu keçiriləcək

    Fərdi
    17:55
    Foto

    Goranboyda Gənclər Gününə həsr edilmiş festival keçirilir

    Daxili siyasət
    17:51
    Foto

    Azərbaycanla İtaliya mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Mədəniyyət siyasəti
    17:50

    "İmişli" yeni futbolçu ilə müqavilə imzalayıb

    Futbol
    17:48

    "Fitch" Azərbaycan banklarını qiymətləndirib: Kapital buferlərinin azalması fonunda güclü göstəricilər

    Maliyyə
    17:43

    Azərbaycan çempionatının ilk günündə 5 çəki dərəcəsində finalçılar müəyyənləşib

    Fərdi
    17:43

    Prezident: Ukrayna üçün ən mühüm təhlükəsizlik zəmanəti Aİ-ə üzv olmaqdır

    Digər ölkələr
    17:38
    Rəy

    Azərbaycan-BƏƏ strateji tərəfdaşlığı - Yeni dövrün başlanğıcı – ŞƏRH

    Analitika
    Bütün Xəbər Lenti