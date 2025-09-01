    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    Azərbaycan Prezidenti Maldivə rəsmi səfərə dəvət olunub

    Xarici siyasət
    • 01 sentyabr, 2025
    • 10:56
    Azərbaycan Prezidenti Maldivə rəsmi səfərə dəvət olunub

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Maldiv Respublikasına rəsmi səfərə dəvət olunub. 

    "Report" xəbər verir ki, dəvət Azərbaycan və Maldiv prezidentlərinin sentyabrın Çinin Tiencin şəhərində keçirdikləri görüş zamanı edilib. 

    Bildirilib ki, Maldiv Prezidenti Məhəmməd Muizzu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi Maldivə rəsmi səfərə dəvət edib. Dəvət məmnunluqla qəbul olunub. 

