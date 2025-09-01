Azərbaycan Prezidenti Maldivə rəsmi səfərə dəvət olunub
Xarici siyasət
- 01 sentyabr, 2025
- 10:56
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Maldiv Respublikasına rəsmi səfərə dəvət olunub.
"Report" xəbər verir ki, dəvət Azərbaycan və Maldiv prezidentlərinin sentyabrın Çinin Tiencin şəhərində keçirdikləri görüş zamanı edilib.
Bildirilib ki, Maldiv Prezidenti Məhəmməd Muizzu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi Maldivə rəsmi səfərə dəvət edib. Dəvət məmnunluqla qəbul olunub.
