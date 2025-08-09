Aygün Attar: Rusiya ABŞ-də atılan imzalarla Cənubi Qafqazı tamamilə itirdi

Haqqımızda

Xarici siyasət
9 avqust 2025 02:37
Rusiya ABŞ-də atılan imzalarla Cənubi Qafqazı tamamilə itirdi.

“Report” xəbər verir ki, bunu Türkiyə – Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəylik Fondunun İdarə Heyətinin sədri professor Aygün Attar “Haber Global”ın efirində deyib.

O bildirib ki, Rusiyanın Azərbaycanla bağlı yanlş siyasəti ona baha başa gəldi:

“Zəngəzur dəhlizinə nəzarət 2020-ci il 10 noyabr bəyanatı ilə əslində Rusiyaya verilə bilərdi. Amma Rusiya bu imkandan məhrum oldu”.

A.Attar söyləyib ki, artıq Cənubi Qafqaza sülh gəlib: “İtirən Rusiya, Fransa və erməni diasporu oldu. Odur ki, Vaşinqtonda atılan imzalar çox önəmlidir”.

