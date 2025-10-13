Asif Əli Zərdari: Türkiyə və Azərbaycanla əməkdaşlığı davam etrdirməkdə qərarlıyıq
Xarici siyasət
- 13 oktyabr, 2025
- 21:10
Pakistan Türkiyə və Azərbaycanla sülh, sabitlik və rifahın inkişafı istiqamətində əməkdaşlığını davam etdirməkdə qərarlıdır.
"Report" "Anadolu"ya istinadən xəbər verir ki, bunu Pakistan Prezidenti Asif Əli Zərdari İslamabadda Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) sədri Numan Kurtulmuşu qəbul edərkən deyib.
O bildirib ki, Pakistan Türkiyə və Azərbaycanla qurulan yaxın əlaqələrə və dostluq münasibətlərinə çox önəm verir: "Bu münasibətlərin kökündə ortaq inam, qarşılıqlı güvən və regional rifah arzusu dayanır".
Son xəbərlər
22:22
İsrail girovların qalıqlarının olduğu 4 cənazəni qəbul edib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
22:14
Foto
Video
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edib - YENİLƏNİB-4Xarici siyasət
22:05
Gəncədə avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar varHadisə
21:58
Tramp İlham Əliyevə təşəkkür edibXarici siyasət
21:55
Zərdabda ağır yol qəzası baş verib, ölən və xəsarət alanlar varHadisə
21:43
Zelenski: Rusiyanın hücumlarından sonra Ukraynada elektrik enerjisinin idxalına ehtiyac yaranırDigər ölkələr
21:33
Qəddafidən pul alan Sarkozinin həbsxanaya salınacağı vaxt məlum olubDigər ölkələr
21:31
Əl-Sisi: İmzalanmış saziş Yaxın Şərqdə sülh və sabitliyin yeni dövrünü başlada bilərDigər ölkələr
21:25