    Asif Əli Zərdari: Türkiyə və Azərbaycanla əməkdaşlığı davam etrdirməkdə qərarlıyıq

    Xarici siyasət
    • 13 oktyabr, 2025
    • 21:10
    Asif Əli Zərdari: Türkiyə və Azərbaycanla əməkdaşlığı davam etrdirməkdə qərarlıyıq

    Pakistan Türkiyə və Azərbaycanla sülh, sabitlik və rifahın inkişafı istiqamətində əməkdaşlığını davam etdirməkdə qərarlıdır.

    "Report" "Anadolu"ya istinadən xəbər verir ki, bunu Pakistan Prezidenti Asif Əli Zərdari İslamabadda Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) sədri Numan Kurtulmuşu qəbul edərkən deyib.

    O bildirib ki, Pakistan Türkiyə və Azərbaycanla qurulan yaxın əlaqələrə və dostluq münasibətlərinə çox önəm verir: "Bu münasibətlərin kökündə ortaq inam, qarşılıqlı güvən və regional rifah arzusu dayanır".

    Президент Пакистана: Мы намерены продолжать тесное сотрудничество с Турцией и Азербайджаном

