Президент Пакистана: Мы намерены продолжать тесное сотрудничество с Турцией и Азербайджаном

Пакистан полон решимости продолжать сотрудничество с Турцией и Азербайджаном в целях мира, стабильности и благосостояния.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Пакистана Асиф Али Зардари в ходе встречи с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и спикером Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в Исламабаде.

Он отметил, что Пакистан придает большое значение тесным связям и дружественным отношениям, установленным с Турцией и Азербайджаном: "В основе этих отношений лежит общая вера, взаимное доверие и стремление к региональному благополучию".