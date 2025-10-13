Президент Пакистана: Мы намерены продолжать тесное сотрудничество с Турцией и Азербайджаном

Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Внешняя политика
    13 октября, 2025
    • 21:17
    Пакистан полон решимости продолжать сотрудничество с Турцией и Азербайджаном в целях мира, стабильности и благосостояния.

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Пакистана Асиф Али Зардари в ходе встречи с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и спикером Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в Исламабаде.

    Он отметил, что Пакистан придает большое значение тесным связям и дружественным отношениям, установленным с Турцией и Азербайджаном: "В основе этих отношений лежит общая вера, взаимное доверие и стремление к региональному благополучию".

    Asif Əli Zərdari: Türkiyə və Azərbaycanla əməkdaşlığı davam etrdirməkdə qərarlıyıq

    Лента новостей