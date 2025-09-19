Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Bakıda forumda iştirak edəcək
Xarici siyasət
- 19 sentyabr, 2025
- 15:11
Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Andranik Simonyanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti bu il sentyabrın 19-dan 21-dək Bakıda keçiriləcək "3-cü Beynəlxalq Təhlükəsizlik Forumu"nda iştirak edəcək.
Bu barədə "Report" "Armen-Press"ə istinadən xəbər verir.
