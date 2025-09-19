İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü

    Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Bakıda forumda iştirak edəcək

    Xarici siyasət
    • 19 sentyabr, 2025
    • 15:11
    Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Bakıda forumda iştirak edəcək

    Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Andranik Simonyanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti bu il sentyabrın 19-dan 21-dək Bakıda keçiriləcək "3-cü Beynəlxalq Təhlükəsizlik Forumu"nda iştirak edəcək.

    Bu barədə "Report" "Armen-Press"ə istinadən xəbər verir.

    Ermənistan Andranik Simonyan 3-cü Beynəlxalq Təhlükəsizlik Forumu
    Глава СНБ Армении примет участие на форуме в Баку
    Andranik Simonyan to attend security forum in Baku

