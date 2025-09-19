Глава СНБ Армении примет участие на форуме в Баку

Делегация во главе с директором Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Андраником Симоняном примет участие в "3-м Международном форуме безопасности", который пройдет в Баку с 19 по 21 сентября текущего года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Арменпресс.