    Глава СНБ Армении примет участие на форуме в Баку

    Внешняя политика
    • 19 сентября, 2025
    • 15:09
    Глава СНБ Армении примет участие на форуме в Баку

    Делегация во главе с директором Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Андраником Симоняном примет участие в "3-м Международном форуме безопасности", который пройдет в Баку с 19 по 21 сентября текущего года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Арменпресс.

