Andrey Babiş: Azərbaycan Çex Respublikası üçün strateji tərəfdaşdır
Xarici siyasət
- 27 aprel, 2026
- 13:05
Azərbaycan Çex Respublikası üçün strateji tərəfdaşdır. Bizim çox səmimi dostluq münasibətlərimiz var.
"Report" xəbər verir ki, bu fikirləri Çexiyanın Baş naziri Andrey Babiş Prezident İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatında söyləyib.
O, Azərbaycanın bu gün dünyanın diqqət mərkəzində olduğunu da vurğulayıb.
Son xəbərlər
21:24
Kostanyan: Ermənistan regionda kommunikasiyaların qurulmasında maraqlıdırRegion
21:06
Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Babişin Azərbaycana səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıbXarici siyasət
21:03
Qazaxıstan Azərbaycan və Özbəkistanla "yaşıl enerji" üzrə sazişi ratifikasiya edibEnergetika
20:46
Video
Zakir Həsənov italiyalı həmkarı ilə görüşüb və Qafqazda sabitliyi müzakirə edibHərbi
20:43
Slovakiya Rusiya qazının idxalına qoyulan qadağaya görə Aİ Məhkəməsinə müraciət edibDigər ölkələr
20:32
Bəhreyn İranın hücumlarını dəstəkləyən 69 nəfəri vətəndaşlıqdan məhrum edibDigər ölkələr
20:20
İƏT və Azərbaycan Şuşanın tanıdılması üçün birgə fəaliyyət göstərəcəkTurizm
20:18
Quterreş nüvə silahı ilə bağlı çağırış səsləndiribDigər ölkələr
20:12
Foto