İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Anar Bağırov: Vəkillik müstəqilliyi hüququn aliliyinin əsas təminatıdır

    Xarici siyasət
    • 28 sentyabr, 2026
    • 10:12
    Anar Bağırov: Vəkillik müstəqilliyi hüququn aliliyinin əsas təminatıdır

    Vəkillik müstəqilliyi hüququn aliliyinin əsas təminatıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Vəkillər Kollegiyasının (VK) sədri Anar Bağırov Polşa Milli Vəkillər Şurasının AEA-EAL-a üzvlüyünün 30 illiyi və Avropa Vəkillər Assosiasiyasının təsis edilməsinin 40 illiyi münasibətilə "Avropada və onun hüdudlarından kənarda hüquq peşəsində həmrəyliyin gücləndirilməsi" mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda çıxışı zamanı deyib.

    O, "Vəkillik peşəsinin müstəqilliyinin təminatları" mövzusunda çıxış edərək vəkillik peşəsinin müstəqilliyinin hüququn aliliyinin, insan hüquqlarının və ədalətli məhkəmə araşdırmasının əsas təminatlarından biri olduğunu vurğulayıb.

    A.Bağırov qeyd edib ki, vəkillər peşə fəaliyyətlərini hər hansı təzyiq və müdaxilədən azad şəkildə, yalnız qanunun və peşə etikası normalarının tələblərinə uyğun həyata keçirməlidirlər. Vəkilliyin müstəqilliyinin təmin olunmasında qanunvericilik təminatları, peşə özünüidarəetməsi və maliyyə müstəqilliyi mühüm rol oynayır.

    VK sədri həmçinin bildirib ki, Azərbaycanda vəkillərin peşə fəaliyyətində qarşılaşdıqları məsələlərin həlli istiqamətində aidiyyəti qurumlarla institusional dialoq davam etdirilir. Beynəlxalq təcrübə və peşəkar standartların öyrənilməsi də milli qanunvericiliyin və institusional mexanizmlərin təkmilləşdirilməsinə mühüm töhfə verir.

    Anar Bağırov: Vəkillik müstəqilliyi hüququn aliliyinin əsas təminatıdır
    Anar Bağırov: Vəkillik müstəqilliyi hüququn aliliyinin əsas təminatıdır
    Anar Bağırov: Vəkillik müstəqilliyi hüququn aliliyinin əsas təminatıdır
    Anar Bağırov: Vəkillik müstəqilliyi hüququn aliliyinin əsas təminatıdır
    Anar Bağırov: Vəkillik müstəqilliyi hüququn aliliyinin əsas təminatıdır
    Anar Bağırov Vəkillik İnstitutu Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası (AVK)
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    10:12
    Foto

    Anar Bağırov: Vəkillik müstəqilliyi hüququn aliliyinin əsas təminatıdır

    Xarici siyasət
    10:06
    Video

    Bakıda iki yolun kəsişməsində yeni tunel inşa ediləcək

    İnfrastruktur
    10:06
    Foto

    Azərbaycan qılıncoynadanı Vahab Fətullayev beynəlxalq turnirdə bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    10:04
    Foto
    Video

    Göygöldə qanunsuz tikili sökülüb

    Daxili siyasət
    10:02

    "Harmoniya" sənədli filmi bu gün Romada təqdim olunacaq

    Din
    10:02

    Cənubi Koreya 2029-cu ilə qədər öz peykinin istehsalına başlamağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    09:58
    Foto

    Azərbaycanın fiqurlu konkisürənləri Gürcüstandakı Qran-pri yarışında iştirak ediblər

    Fərdi
    09:40

    Bakının iki rayonunda qaz olmayacaq

    Energetika
    09:30

    Daha bir qrup ukraynalı uşaq bu gün Azərbaycana gətiriləcək

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti