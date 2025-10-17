İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu

    AMEA prezidenti: İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra türk dövlətləri arasında birlik daha da gücləndi

    Xarici siyasət
    • 17 oktyabr, 2025
    • 14:26
    AMEA prezidenti: İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra türk dövlətləri arasında birlik daha da gücləndi

    Azərbaycanın İkinci Qarabağ müharibəsində qazandığı qələbədən sonra türk dövlətləri arasında birliyə yönələn addımlar daha da sürətləndi.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) prezidenti İsa Həbibbəyli oktyabrın 18-i Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günü və oktyabr 29-u Türkiyənin Cümhuriyyət Gününə həsr olunmuş "Azərbaycan və Türkiyə: tarixi əlaqələr, yeni qlobal çağırışlar" mövzusunda keçirilən beynəlxalq elmi-praktik konfransda deyib.

    Onun sözlərinə görə, AMEA-nın yubileyi indiyədək cəmi üç dəfə qeyd olunub: "Biz dördüncü dəfə bu il Akademiyanın yubileyini keçiririk, bu dəfə 80 illiyimiz qeyd olunur".

    İ.Həbibbəyli Azərbaycan və Türkiyənin həmişə bir-birinə dəstək göstərdiyini bildirib:

    "İki ölkənin həmrəyliyi zəfərlərimizdə böyük rol oynayıb. Azərbaycanın İkinci Qarabağ müharibəsində qazandığı qələbədən sonra türk dövlətləri arasında birliyə yönələn addımlar daha sürətlə atılmağa başlanıldı. Türkoloji Qurultayın 2026-cı ildə Azərbaycanda keçirilməsi ölkəmizin Türk dünyasının birləşməsinə töhfədir. Azərbaycan qısa müddətdə dünya liderlərinin yüksək qiymətləndirdiyi bir ölkəyə çevrildi. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan Prezidenti də dünyanın nüfuzlu liderlərindən biridir. "Bir millət, iki dövlət!" şüarımız artıq "Bir millət, altı-yeddi dövlət!"ə çevrilir".

    Son xəbərlər

    15:04

    "Regional" BOKT-un istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıb

    Maliyyə
    15:00

    COP29 Prezidenti: Yaşıl dünya naminə həmrəylik nümayiş etdirilməlidir

    COP29
    15:00

    Azərbaycanın vergi orqanlarına 9 ayda 331 mindən çox müraciət daxil olub

    Maliyyə
    14:58

    Səfir Bakıdakı Ukrayna Mərkəzini ziyarət edib

    Xarici siyasət
    14:54

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi sənədlərin elan olunması ilə davam etdirilir

    Daxili siyasət
    14:52

    Azərbaycan amputant millisinin üzvü: "Hədəf kuboku Azərbaycanda saxlamaqdır"

    Futbol
    14:51

    Hulusi Kılıç: Türkiyə təmsil olunduğu bütün təşkilatlarda Azərbaycanın mövqeyini qoruyur

    Xarici siyasət
    14:48

    Yaxın vaxtlarda Füzuli Mərkəzi Parkının tikintisinə başlanılacaq

    Digər
    14:43

    İlham Mirzəliyev: "Verilən istilik enerjisi mütləq sayğacla ölçülməlidir"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti