    Turizm
    • 17 oktyabr, 2025
    • 12:40
    Ekspert: Ağbulaq və Batabat bölgələri Naxçıvanın turizm xəritəsində mühüm yer tutur
    Natiq Paşayev

    Ağbulaq və Batabat bölgələri Naxçıvanın turizm xəritəsində mühüm yer tutur.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu turizm eksperti Natiq Paşayev Dövlət Turizm Agentliyinin (DTA) Naxçıvan Muxtar Respublikasının (MR) Şahbuz rayonuna təşkil etdiyi mediatur çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O bildirib ki, Naxçıvanın çoxşaxəli ekoturizm potensialının yerli və beynəlxalq miqyasda daha geniş tanıdılması vacibdir:

    "Ağbulaq kəndi və ətraf ərazilər həm iqlim, həm də relyef baxımından ekoturizm üçün ideal məkandır. Burada yaşayan insanlar təbiətin qorunmasına xüsusi diqqət yetirir, bu isə turizm fəaliyyətinin davamlı inkişafına şərait yaradır.

    Bu bölgələr Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm xəritəsində mühüm yer tutur və həmin ərazilərin ekoturizm istiqamətində inkişafı regionun ümumi turizm strategiyasına mühüm töhfə verir".

    Naxçıvan Şahbuz Batabat ekoturizm

