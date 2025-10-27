Azərbaycanda sobalar, plitələr və aspiratorlar üçün məcburi standartlar hazırlanır
Turizm
- 27 oktyabr, 2025
- 15:28
Azərbaycanda "Məişət sobaları, plitələr və aspiratorlara ekodizayn tələblərinə dair Texniki reqlament" və "Məişət sobaları və aspiratorların enerji etiketlənməsinə dair Texniki reqlament" layihələri hazırlanıb.
"Report" xəbər verir ki, sənəd Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin təşəbbüsü ilə ərsəyə gətirilib.
İctimai müzakirələr başa çatdıqdan sonra təsdiq üçün Nazirlər Kabinetinə təqdim ediləcək.
Yeni texniki reqlament məişət elektrik və qaz sobalarına (o cümlədən bişiricilərdəki sobalara), məişət qaz plitələrinə, eləcə də məişət elektrik aspiratorlarına (qeyri-məişət məqsədli istifadə üçün bazara çıxarılan aspiratorlar da daxil olmaqla) şamil olunur.
Son xəbərlər
16:34
Azərbaycanın Təbrizdəki baş konsulu vəzifəsindən geri çağırılıbXarici siyasət
16:31
ABFF rəsmisi: "Bakıda keçiriləcək dünya çempionatında məqsədimiz birinci olmaqdır"Fərdi
16:31
Foto
Azərbaycan ilə Çin "yaşıl enerji"nin istehsalı və ixracını müzakirə edibEnergetika
16:28
Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanındakı səfiri geri çağırılıb, İordaniyaya təyin edilibDaxili siyasət
16:27
Hüquqi Ekspertiza və Qanunvericilik Təşəbbüsləri Mərkəzinin xalis mənfəəti 2 dəfə azalıbMaliyyə
16:25
Azərbaycanın İordaniyadakı səfiri geri çağırılaraq İraqa təyin olunubXarici siyasət
16:23
Bakıda 213 binada istilik xidməti alan mənzillərin sayı 10-dan azdırMaliyyə
16:20
Azərbaycanın Meksikadakı səfiri geri çağırılıb, yenisi təyin olunubXarici siyasət
16:20