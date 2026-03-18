İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycan biznes turizmi potensialını ilk dəfə Honq Konqda təqdim edir

    Turizm
    • 18 mart, 2026
    • 16:30
    Azərbaycan biznes turizmi potensialını ilk dəfə Honq Konqda təqdim edir

    Dövlət Turizm Agentliyi yanında Azərbaycan Turizm Bürosu (ATB) bu gün və sabah Çinin xüsusi inzibati ərazisi olan Honq Konq şəhərində keçiriləcək "Connect Marketplace Hong Kong" 2026 (CMHK) tədbirində ölkənin biznes turizmi potensialını ilk dəfə təqdim edir.

    "Report" bu barədə Agentliyə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, ATB tədbirdə yerli turizm sənayesi tərəfdaşları, Bakı Konqres Mərkəzi və "MICE & Travel" şirkəti ilə birlikdə Azərbaycanı təmsil edir.

    Platforma çərçivəsində Azərbaycanın işgüzar turizm sahəsində artan potensialı, eləcə də beynəlxalq konfranslar və irimiqyaslı tədbirlərin təşkili üçün mövcud infrastruktur və imkanlar beynəlxalq iştirakçılara təqdim olunur.

    "Connect Marketplace Hong Kong" (CMHK) Asiya regionunda işgüzar tədbirlər sənayesi üzrə aparıcı B2B platformalardan biri hesab olunur və qlobal alıcılar ilə təchizatçıları bir araya gətirərək yeni tərəfdaşlıqların qurulmasını təşviq edir.

    Tədbir iştirakçılara əsas qərarverici şəxslərlə birbaşa əlaqə qurmaq, Asiya bazarında mövqelərini genişləndirmək və biznes əlaqələrini inkişaf etdirmək üçün əlverişli imkan yaradır.

    Son xəbərlər

    17:34

    Azərbaycanda iki ayda 43 min tona yaxın karbamid istehsal olunub

    Energetika
    17:34

    Almaz Baketayev Qırğızıstan Milli Bankının yeni sədri olub - YENİLƏNİB

    Region
    17:25

    Azərbaycanda neft məhsullarının istehsal həcmi açıqlanıb

    Energetika
    17:17

    Azərbaycanın humanist addımları: təşəbbüskarlıq, insani yardım, təxliyə - ŞƏRH

    Analitika
    17:16

    Azərbaycanda iki ayda tikinti işlərinin 77 %-dən çoxu inşa, yenidənqurma və bərpa olub

    Biznes
    17:16

    Mirbağır İsayev: "Bölgələrdə futbol məntəqələrinin sayı artırılmalıdır"

    Futbol
    17:14

    AMB "Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti"nin vəzifəli şəxsini cərimə edib

    Maliyyə
    17:06

    BTC kəməri ilə nəql edilən tranzit neftinin həcmi açıqlanıb

    Energetika
    17:01
    Foto

    Əli Həşimli Azərbaycan İdman Rəqsləri Federasiyasınn yeni prezidenti seçilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti