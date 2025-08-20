Haqqımızda

“Eurovision-2026” Vyanada keçiriləcək

“Eurovision-2026” Vyanada keçiriləcək Avstriyanın paytaxtı Vyana dünyanın ən böyük musiqi hadisəsi olan 70-ci "Eurovision-2026" mahnı müsabiqəsinin keçiriləcəyi yer olaraq seçilib.
Şou-biznes
20 avqust 2025 11:05
“Eurovision-2026” Vyanada keçiriləcək

Avstriyanın paytaxtı Vyana dünyanın ən böyük musiqi hadisəsi olan 70-ci "Eurovision-2026" mahnı müsabiqəsinin keçiriləcəyi yer olaraq seçilib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Avstriyanın “ORF” ictimai televiziya şirkəti məlumat yayıb.

Vyana müsabiqəyə 1967 və 2015-ci illərdə ev sahibliyi edib. Namizədlərin qısa siyahısında iki şəhər - Vyana və İnsbruk yer alıb. Vyana paytaxtın geniş imkanlarını, İnsbruk isə Alp dağlarının atmosferini və müasir infrastrukturu təklif edirdi.

Avstriya "Eurovision-2026"nı keçirmək hüququnu ölkəni 2025-ci il müsabiqəsində "Wasted Love" mahnısı ilə təmsil etmiş müğənni JJ-nin qələbə qazanmasından sonra əldə edib.

Müsabiqə 12, 14 və 16 may 2026-cı il tarixlərində keçiriləcək.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası "Евровидение-2026" пройдет в Вене

Eksklüziv xəbərlər

Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi