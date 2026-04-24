    Vətən müharibəsindən sonra əvvəlki sağlamlığına qovuşan qazilərin sayı 276-ya çatıb

    • 24 aprel, 2026
    • 16:38
    Vətən müharibəsindən sonra əvvəlki sağlamlığına qovuşan qazilərin sayı 276-ya çatıb

    Vətən müharibəsindən sonra əvvəlki sağlamlığına qovuşan qazilərin sayı 276-ya çatıb.

    "Report" Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin sədr müavini Vüqar Məmmədov müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərlə görüşdə deyib.

    Postmüharibə dövründə Agentlik tərəfindən şəhid ailələrinin üzvləri və müharibə iştirakçılarından ibarət 30 minə yaxın şəxsin məşğulluğunun təmin edildiyi bildirilib.

    Həmçinin onlardan 13,5 min şəxs üçün özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində kiçik ailə təsərrüfatlarının qurulduğu diqqətə çatdırılıb.

    44 günlük Vətən müharibəsi (II Qarabağ müharibəsi) Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN) Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi Müharibə qazisi

