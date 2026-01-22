Vəli Quliyev: Distant işdə əməkhaqqının formalaşdırılması ilə bağlı hər hansı qayda yoxdur
Sosial müdafiə
- 22 yanvar, 2026
- 12:33
Distant işdə əməkhaqqının formalaşdırılması ilə bağlı hər hansı qayda yoxdur.
"Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəisi Vəli Quliyev qurumun 2025-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransında deyib.
"Bu halda əməkhaqqının verilməsi qanunvericilikdə olduğu kimidir", - deyə o qeyd edib.
