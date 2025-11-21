Pərviz Hüseynov: Bugünkü əmək yarmarkasına qatılanlar əsasən doğma yurduna qayıdan sakinlərdir
Sosial müdafiə
- 21 noyabr, 2025
- 10:49
Bugünkü əmək yarmarkasına qatılanlar əsasən doğma yurduna qayıdan sakinlərdir.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bunu Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Qarabağ Regional Məşğulluq filialının müdir müavini Pərviz Hüseynov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
Onun sözlərinə görə, Ağdamda keçirilən əmək yarmarkası azad edilən ərazilərdə keçirilən sayca 24-cü yarmarkadır:
"Yarmarkada iştirak edənlər əsasən doğma yurduna qayıdan sakinlərimizdir. Onların CV-ləri qəbul olunur. Müsahibə mərhələsindən sonra uyğun namizədlər dəvət olunur. Bugünkü yarmarkada müxtəlif istiqamətlər üzrə 67 vakansiya təqdim olunub. Yarmarkada çıxarılan vakansiyalar üzrə uyğun namizədlər işlə təmin olunacaq".
