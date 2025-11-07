İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    Naxçıvanda pensiyalar ödənilib

    Sosial müdafiə
    • 07 noyabr, 2025
    • 11:34
    Naxçıvanda pensiyalar ödənilib

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu noyabr ayının pensiya ödənişi başa çatdırıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə fond məlumat yayıb.

    Pensiyaçılar ödənişləri plastik kartlar vasitəsilə müvafiq bankların bankomatlarından əldə edə bilərlər.

    Son xəbərlər

    12:30

    Kobaxidze: Bakı və İrəvan arasında sülh sazişi region ölkələrinin siyasi mövqeyini gücləndirəcək

    Region
    12:26

    Corat qəsəbəsində 600 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:26
    Foto

    Şuşakənd, Badara, Həsənriz və Vəngli sakinləri sosial müdafiə tədbirləri və mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirilib

    Qarabağ
    12:23

    Bu ilin 9 ayında məişət zorakılığından zərər çəkmiş 45 uşağa reabilitasiya xidməti göstərilib

    Sosial müdafiə
    12:22

    Sahil Babayev: "Büdcənin funksional təsnifatının 1/3-i tamamilə nəticə əsaslı mexanizmlə hazırlanıb"

    Maliyyə
    12:20
    Foto

    Azərbaycan taekvondoçusu Avropa birinciliyində gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    12:20

    Komitə sədri: Gələn ilin büdcə layihəsində təhlükəsizliyə ayrılan vəsaitin artırılması doğru yanaşmadır

    Daxili siyasət
    12:19

    ABŞ-də hərbçilər naməlum tozdan zəhərləniblər

    Digər ölkələr
    12:13

    Səbinə Əliyeva: Təqaüdçülərə, şagird və tələbələrə ictimai nəqliyyatda güzəştlər tətbiq edilməlidir

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti