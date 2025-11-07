Naxçıvanda pensiyalar ödənilib
Sosial müdafiə
- 07 noyabr, 2025
- 11:34
Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu noyabr ayının pensiya ödənişi başa çatdırıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə fond məlumat yayıb.
Pensiyaçılar ödənişləri plastik kartlar vasitəsilə müvafiq bankların bankomatlarından əldə edə bilərlər.
