    Keçən il 245 imtiyazlı şəxsə əmək veteranı adı və vəsiqəsi verilib

    Sosial müdafiə
    • 19 yanvar, 2026
    • 11:22
    Sosial Xidmətlər Agentliyi ötən il 245 imtiyazlı şəxsə əmək veteranı adı və vəsiqəsi verib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Agentliyin sədri Vüqar Behbudov qurumun 2025-ci il üzrə yekunlarına dair keçirilən mətbuat konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, 24 min imtiyazlı şəxs 30 manat məbləğində birdəfəlik maddi yardımla təmin edilib:

    "Keçən il şəhid ailələri, Vətən müharibəsi əlilləri, əlilliyi olan digər şəxslər də daxil olmaqla 1 620 imtiyazlı şəxs sanator-kurort yollayışı ilə təmin olunaraq sanatoriya-kurort və müalicə mərkəzlərinə göndərilib. Onlardan 96 nəfəri şəhid ailəsi üzvləridir. Agentlik fəaliyyətə başladığı 2020-ci ildən bu günədək yollayışla təmin edilən şəxslərin sayı 14 mindən çoxdur".

    Sədr əlavə edib ki, ötən il 3 888 vətəndaşa evdə (səyyar) sosial xidmət göstərilib:

    "Həmin şəxslərdən 2 969 nəfəri qadın, 919 nəfəri kişi olub. Xidmət göstərilən vətəndaşların 3 595 nəfəri ahıl, 293 nəfəri yaşı 70 yaşdan aşağı olan şəxslər olub. Ən yaşlı vətəndaşımız Nina Ryabsevadır və onun 102 yaşı var. Artıq 37 ildir bu xidmətdən yararlanır".

    Sosial Xidmətlər Agentliyi Vüqar Behbudov

