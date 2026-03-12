İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Gələcəkdə məşğulluq bazarına uyğun tövsiyə sisteminin yaradılması nəzərdə tutulur

    Sosial müdafiə
    • 12 mart, 2026
    • 16:45
    Gələcəkdə məşğulluq bazarına uyğun tövsiyə sisteminin yaradılması nəzərdə tutulur

    Əmək bazarında innovativ yanaşmaların genişləndirilməsi məqsədilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN) tərəfindən gələcəkdə məşğulluq bazarına uyğun tövsiyə sisteminin yaradılması nəzərdə tutulur.

    Bu barədə "Report"a ƏƏSMN-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu addımla məşğulluq xidmətlərində süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi istiqamətində yeni layihələrin həyata keçirilməsi planlaşdırılır.

    Planlaşdırılan sistem vətəndaşın təhsil səviyyəsini, iş təcrübəsini, bacarıqlarını və maraqlarını nəzərə alaraq ona uyğun vakansiya təkliflərini avtomatik şəkildə təqdim edəcək.

    Sistemin işləmə mexanizminə əsasən istifadəçinin şəxsi anket məlumatları, bacarıq siyahısı və əvvəlki iş təcrübəsi sistemə daxil ediləcək. Süni intellekt modeli həmin məlumatları mövcud vakansiya bazası ilə müqayisə edərək uyğunluq göstəricisini hesablayacaq.

    Aparılan təhlillər nəticəsində vətəndaşlara ən uyğun və yaxın vakansiyalar tövsiyə ediləcək, məsələn, "Sizə uyğun ola biləcək 5 vakansiya" kimi seçimlər təqdim olunacaq.

    Gözlənilir ki, bu tətbiq gələcəkdə iş axtaran vətəndaşların əmək bazarında daha düzgün istiqamətləndirilməsinə, vakansiyalara çıxış imkanlarının genişlənməsinə və məşğulluq xidmətlərinin səmərəliliyinin artırılmasına xidmət edəcək.

    Eyni zamanda sistem işəgötürənlər üçün uyğun namizədlərin daha operativ müəyyənləşdirilməsinə dəstək verəcək və işaxtaranları onların bilik və bacarıqlarına uyğun vakansiyalara yönləndirəcək.

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏMSN) Süni intellekt

    Son xəbərlər

    17:14

    Azərbaycanda "Apple Pay" və "Google Pay"lə ödənişlərin ümumi məbləği 66 % artıb

    Maliyyə
    17:10

    Qırğız parlamentinin sədri ilə TÜRKPA Baş katibi əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Region
    17:10

    Azərbaycanda rәqәmsal bankçılığın xüsusi çəkisi açıqlanıb

    Maliyyə
    17:06

    AMB: Ötən il nağdsız ödənişlərin ümumi məbləği 100 milyard manata yaxın olub

    Maliyyə
    17:03

    Beşinci "Yüksəliş" müsabiqəsinin Mentorluq Proqramına start verilib

    Daxili siyasət
    16:58

    Azərbaycanın 17 yaşadək qadın yığması Belçikaya böyük hesabla məğlub olub

    Futbol
    16:58
    Foto

    XIII Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində çoxtərəfliliyin böhranına həsr olunan panel sessiya keçirilib

    Xarici siyasət
    16:57

    Azərbaycan Xirosimanın administrasiyasını WUF13-ə dəvət edib

    Xarici siyasət
    16:54

    Avropa çempionu ilə Amerika Kubokunun qalibi arasında matç Madriddə baş tuta bilər

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti