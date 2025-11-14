İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    DSMF sədri Cəlilabadda vətəndaş qəbulu keçirib

    Sosial müdafiə
    14 noyabr, 2025
    • 16:34
    DSMF sədri Cəlilabadda vətəndaş qəbulu keçirib

    Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (DSMF) İdarə Heyətinin sədri Zəka Mirzəyev Cəlilabadda vətəndaşları qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə DSMF məlumat yayıb.

    Qəbulda vətəndaşların müraciətləri dinlənilib. Müraciətlər əsasən pensiya, sosial müavinətlər, ünvanlı dövlət sosial yardımı, eləcə də sosial sığorta və fərdi uçotla bağlı olub.

    Müraciətlərin hər biri qeydiyyata alınıb, bəziləri yerindəcə həll olunub, bir qisminin isə həll edilməsi üçün Fondun müvafiq struktur bölmələrinə tapşırıqlar verilib.

