DSMF sədri Cəlilabadda vətəndaş qəbulu keçirib
Sosial müdafiə
- 14 noyabr, 2025
- 16:34
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (DSMF) İdarə Heyətinin sədri Zəka Mirzəyev Cəlilabadda vətəndaşları qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə DSMF məlumat yayıb.
Qəbulda vətəndaşların müraciətləri dinlənilib. Müraciətlər əsasən pensiya, sosial müavinətlər, ünvanlı dövlət sosial yardımı, eləcə də sosial sığorta və fərdi uçotla bağlı olub.
Müraciətlərin hər biri qeydiyyata alınıb, bəziləri yerindəcə həll olunub, bir qisminin isə həll edilməsi üçün Fondun müvafiq struktur bölmələrinə tapşırıqlar verilib.
Son xəbərlər
17:22
Azərbaycanda mobil rabitə gəlirləri 11 %-dən çox artıbİKT
17:19
Azərbaycanın 10 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıbEnergetika
17:18
Kavelaşvili: Bakı və İrəvan arasında sülh regionun cəlbediciliyini artıracaqRegion
17:17
"Zabrat Maşınqayırma Zavodu" özəlləşdirməyə çıxarılıbBiznes
17:15
ABŞ-də yaşayan Vaqif Allahverdiyev Baş Prokurorluğa çağırılıbHadisə
17:11
Milli Məclisdə büdcə zərfinin müzakirə ediləcəyi iclasların tarixi açıqlanıbMilli Məclis
17:08
Bakı metrosundan istifadə edən sərnişinlərin sayı 3 %-ə yaxın azalıbİnfrastruktur
17:07
Mahmud Qurbanov: "Xal qazanmaq üçün təkcə mübarizə aparmaq kifayət etmir, ustalıq da lazımdır"Futbol
17:02