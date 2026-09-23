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    Dövlət Xidməti Bərdədə gənclər üçün tədbir keçirib

    Sosial müdafiə
    • 23 sentyabr, 2026
    • 10:33
    Dövlət Xidməti Bərdədə gənclər üçün tədbir keçirib

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin təşkilatçılığı ilə Bərdədə tədbir keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Xidmətindən məlumat verilib.

    Bərdə Rayon İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə "Vətənpərvər Azərbaycan gəncliyi – Sağlam gənclik, sağlam gələcək" mövzusunda təşkil edilən görüşdə açılış nitqi ilə çıxış edən Bərdə Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı Vidadi İsayev belə tədbirlərin gənclərdə vətənpərvərlik hissinin artmasına müsbət təsir göstərdiyini bildirib.

    Tədbirdə çıxış edən Xidmətin Çağırışaqədərki hazırlıq idarəsinin rəisi polkovnik-leytenant Füzuli İsmayılov, İctimaiyyətlə iş və beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin rəisi Pərviz Sədrəddinov və Bərdə rayon şöbəsinin rəisi polkovnik Nağı Cəfərov gənclərə vətənpərvərlik hissi, qalib ölkənin əsgəri olmağın üstünlükləri, sağlam həyat, təhsil möhləti, qanunvericilik və digər mühüm məsələlər barədə ətraflı məlumat veriblər. Eyni zamanda, tədbir çərçivəsində zərərli vərdişlərə qarşı mübarizəyə toxunularaq, gənclərin iştirakı ilə "Narkotiklərə yox deyək!" mövzusunda maarifləndirici çıxışlar edilib.

    Tədbirdə iştirak edən Vətən Müharibəsi iştirakçısı və digər qonaqlar da çıxış edərək öz təəssüratlarını bölüşüblər. Qeyd edək ki, analoji tədbirlər ölkənin bir sıra rayonlarında təşkil edilib və növbəti aylar ərzində davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.

    Dövlət Xidməti Bərdədə gənclər üçün tədbir keçirib
    Dövlət Xidməti Bərdədə gənclər üçün tədbir keçirib
    Dövlət Xidməti Bərdədə gənclər üçün tədbir keçirib
    Dövlət Xidməti Bərdədə gənclər üçün tədbir keçirib
    Dövlət Xidməti Bərdədə gənclər üçün tədbir keçirib
    Dövlət Xidməti Bərdədə gənclər üçün tədbir keçirib
    Dövlət Xidməti Bərdədə gənclər üçün tədbir keçirib
    Dövlət Xidməti Bərdədə gənclər üçün tədbir keçirib
    Dövlət Xidməti Bərdədə gənclər üçün tədbir keçirib
    Dövlət Xidməti Bərdədə gənclər üçün tədbir keçirib
    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti (SHXÇDX) Bərdə

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