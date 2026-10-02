İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Agentlik: DOST xidmətləri infrastrukturunun genişləndirilməsi işləri davam edəcək

    Sosial müdafiə
    • 02 oktyabr, 2026
    • 18:07
    Agentlik: DOST xidmətləri infrastrukturunun genişləndirilməsi işləri davam edəcək

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki DOST Agentliyinin Müşahidə Şurası növbəti iclasını keçirib.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Şuranın sədri, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev Prezident İlham Əliyevin 9 avqust 2018-ci il tarixli Fərmanına əsasən yaradılan DOST mərkəzlərinin şəbəkəsinin genişləndirilməsi istiqamətində işlərin bu il də davam etdirildiyini bildirib. Cari ildə də Naxçıvan şəhərində Regional DOST Mərkəzinin, Tərtər, Neftçala və İmişli DOST Qəbul şöbələrinin istifadəyə verildiyi qeyd edilib.

    Vurğulanıb ki, Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü olan DOST konsepsiyası əsasında dövlət sosial xidmətləri "bir pəncərə"dən, şəffaf və operativ şəkildə, vətəndaş məmnunluğuna uyğun göstərilir. 2026-cı ilin ötən dövründə də DOST xidmətlərindən vətəndaş məmnunluğu səviyyəsi 99,2 faiz olub.

    Artıq ölkədə 8 DOST mərkəzi, 4 DOST Qəbul şöbəsi və 3 DOST məntəqəsi fəaliyyət göstərir və qarşıdakı dövrdə DOST xidmətləri infrastrukturunun genişləndirilməsi işləri davam edəcək.

    İclasda DOST Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Məmmədov Agentliyin bu ilki fəaliyyəti, DOST mərkəzlərində vətəndaşlara göstərilən xidmətlər, innovativ rəqəmsal həllərin tətbiqi, hədəflərlə bağlı təqdimat edib.

    Agentliyin fəaliyyət istiqamətləri üzrə görülən işlər və qarşıda duran vəzifələr müzakirə olunub.

    Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi (DOST)
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:26

    İki İran vətəndaşı Mançesterdə terror aktı planlaşdırmaqda ittiham olunur

    Digər ölkələr
    04:57

    Arda Güler İtaliya ilə matçda oynamayacaq

    Futbol
    04:24

    UKMTO: Oman sahillərində neft tankerinə hücum edilib

    Digər ölkələr
    04:21

    "Yonhap": Şərq dənizi istiqamətində raket buraxıb

    Digər ölkələr
    03:46

    Tramp: ABŞ dizel yanacağının ixracına qadağa qoymayacaq

    Digər ölkələr
    03:28

    "Bloomberg": Pentaqon hərbi kibermütəxəssislərin maaşını azaldacaq

    Digər ölkələr
    02:56

    BVF Boliviya üçün 36 aylıq genişləndirilmiş maliyyələşdirmə mexanizmini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    02:17

    Bu gün Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Günüdür

    Xarici siyasət
    01:52

    Rusiyada məhbus qatarda konvoy əməkdaşını güllələyib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti