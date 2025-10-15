Cəlilabadda əmək yarmarkası keçirilib
Sosial müdafiə
- 15 oktyabr, 2025
- 15:29
Cəlilabad rayonunda əmək yarmarkası keçirilib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, yarmarka Lənkəran–Astara Regional Məşğulluq filialı tərəfindən Cəlilabad Heydər Əliyev Mərkəzində təşkil edilib.
Yarmarkada 17 işəgötürən tərəfindən 82 vakansiya təqdim olunub.
Ümumilikdə 180-ə yaxın işsiz və işaxtaran şəxs qeydiyyatdan keçərək yarmarkada iştirak edib.
İşəgötürənlər tərəfindən vakansiyalara müraciət edən şəxslərin CV-ləri qəbul edilərək nəzərdən keçirilib, uyğun namizədlər növbəti mərhələyə dəvət olunub.
Son xəbərlər
15:40
İnsan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətlərin verilməsi qaydasında dəyişiklik edilibDaxili siyasət
15:38
Foto
Məşhur italyan şef-aşpaz Bakıda ustad dərsi keçibMədəniyyət
15:36
DTX və DSX Azərbaycan-İran sərhədində əməliyyat keçiribHadisə
15:33
Azərbaycan Premyer Liqasında XI tur "Zəfər turu" adlanacaqFutbol
15:29
Foto
Cəlilabadda əmək yarmarkası keçirilibSosial müdafiə
15:26
Britaniya Rusiyanın iki neft şirkətinə qarşı sanksiyalar tətbiq edibDigər ölkələr
15:26
Xalq artisti Ramiz Quliyev II Fəxri xiyabanda dəfn olunacaqİncəsənət
15:24
Bakıda Xəzərin problemlərinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçiriləcəkEkologiya
15:22