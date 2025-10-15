Cəlilabadda əmək yarmarkası keçirilib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Sosial müdafiə
    • 15 oktyabr, 2025
    • 15:29
    Cəlilabad rayonunda əmək yarmarkası keçirilib.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, yarmarka Lənkəran–Astara Regional Məşğulluq filialı tərəfindən Cəlilabad Heydər Əliyev Mərkəzində təşkil edilib.

    Yarmarkada 17 işəgötürən tərəfindən 82 vakansiya təqdim olunub.

    Ümumilikdə 180-ə yaxın işsiz və işaxtaran şəxs qeydiyyatdan keçərək yarmarkada iştirak edib.

    İşəgötürənlər tərəfindən vakansiyalara müraciət edən şəxslərin CV-ləri qəbul edilərək nəzərdən keçirilib, uyğun namizədlər növbəti mərhələyə dəvət olunub.

