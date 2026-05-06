Biləsuvarda Səyyar ASAN xidmət avtobusu fəaliyyətə başlayıb
Sosial müdafiə
- 06 may, 2026
- 17:29
Səyyar ASAN xidmət avtobusu Biləsuvar rayonunda xidmətə başlayıb.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, mayın 26-dək Biləsuvar Mədəniyyət Mərkəzinin önündə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin "ASAN xidmət" mərkəzinin Səyyar Xidmətin təşkili sektorunun əməkdaşları tərəfindən vətəndaşlara səyyar xidmət göstəriləcək.
Səyyar şəkildə göstərilən xidmətlər Ədliyyə, Daxili İşlər nazirlikləri, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən təqdim olunur.
