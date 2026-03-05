Azərbaycanda sosial yardım alan müddətli həqiqi xidmətdə olan hərbçilərin övladlarının sayı açıqlanıb
Sosial müdafiə
- 05 mart, 2026
- 11:39
Azərbaycanda hazırda müddətli həqiqi hərbi xidmət qulluqçularının 839 övladı sosial yardım alır.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib.
Qeyd edilib ki, şəxs müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olduqda onun uşaqlarına sosial yardım göstərilməsi məqsədilə aylıq hər bir uşağa münasibətdə 140 manat müavinət verilir.
Müavinət müddətli həqiqi hərbi xidmət qulluqçularının həqiqi hərbi xidmətdə olduğu müddətə təyin olunur və plastik bank kartları vasitəsilə yalnız nağdsız qaydada ödənilir.
Həmçinin bildirilib ki, 2025-ci ildə müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olanların uşaqlarına 738 min manatdan çox məbləğdə müavinət ödənilib.
Son xəbərlər
12:00
Bakıda idman gimnastikası üzrə Dünya Kubokuna start verilibFərdi
11:57
Almaniya Yaxın Şərq ölkələrindən 250 vətəndaşını geri qaytarıbDigər ölkələr
11:56
Azərbaycanın vergi sistemində yeni idarəetmə modeli tətbiq olunacaqMaliyyə
11:56
4SİM: 3 pilot təşkilata dəstək göstərilibİKT
11:53
ADY: Son 10 gündə hərəkətdə olan sərnişin qatarlarına 5 dəfə daş atılıbİnfrastruktur
11:48
Foto
Rəşad Nəbiyev "BlackRock"la birgə işlərin ilkin nəticələrini müzakirə edibİKT
11:47
Rusiya Xarkov və Dnepropetrovska zərbələr endirib, yaralananlar varDigər ölkələr
11:45
Foto
AMB sədri BFB-yə bazarın institusional əsaslarının gücləndirilməsini tövsiyyə edibMaliyyə
11:41